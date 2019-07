Edition locale du mardi 16 juillet 2019

Les titres :



L'Hérault, l'Aude et les Pyrénées orientales en proie aux flammes.

Hier, plusieurs incendies se sont déclarés dans la région. La préfecture met en place des mesures. 3 niveaux d'alerte existent.



L'été, c'est l'occasion de déconnecter.

Les premières rencontres du bien-être c'est dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi à Pézenas.



Entre 12 et 15 millions d'euros.

C'est le prix que devra débourser l'AS Monaco, pour accueillir le gardien de but Benjamin Lecomte.