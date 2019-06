Edition locale du mardi 25 juin 2019

Les titres du jour :



2 jours de plus de révisions pour les 13 000 élèves de 3eme de l'Hérault.

Les épreuves du brevet reportées à lundi et mardi, au lieu de jeudi et vendredi, en raison de la canicule.



Comment mieux trier vos déchets ?

Le gouvernement veut recycler 100% du plastique d'ici 2025. Un objectif auquel travaille déjà l'entreprise de recyclage CITEO.



8 millions et demi d'euros.

C'est la somme collectée par l'URSSAF dans l'ex Languedoc Roussillon. L'organisme fait la chasse au travail illégal.