Edition locale du mardi 28 mai 2019

Les titres de l'actualité locale.



La première pierre du nouveau cinéma de Bédarieux a été posée vendredi. Un investissement de 3 millions d'euros qui n'aurait pas pu se faire sans la région Occitanie.



Les mouvements sociaux continuent à Montpellier. 35 écoles et 5 lignes de bus seront perturbées aujourd'hui.



20 000. C'est le nombre de mort chaque année à cause des accidents domestiques. Et en l'Occitanie n'est pas en reste.