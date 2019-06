Edition locale du mercredi 12 juin 2019

Les titres du jour :



Moins de 2 dons de sang par personne et par an en France.

Faible moyenne. L'EFS lance la campagne "1 mois pour tous donner". Alexandra Luchez nous détaille l'opération.



Le stade Louis Nicollin à l'arrêt.

La pelouse qui doit remplacer le stade de la Mosson prend du retard.



J-5 avant l'épreuve de philo du BAC.

Dernière ligne droite pour les élèves et appel à la grève chez les syndicats. Plusieurs lycées de Montpellier sont concernés.