Edition locale du mercredi 24 juillet 2019

Les titres du jour :



1 bouteille sur 10 est triée en ville.

La ville est le lieu où on consomme le plus, mais où on trie le moins. L'entreprise de recyclage CITEO se mobilise cet été pour rendre ce geste automatique.



Les panneaux photovoltaiques font partie du paysage.

Mais est-ce que vous connaissez l'agrivoltaisme ?



Les gazelles lattoises de retour sur le parquet.

Le calendrier des matchs de l'Euroleague de basket dévoilé hier à Munich.