Edition locale du mercredi 5 février 2020

Les titres :



Et si on profitait du mercredi pour nettoyer nos ruisseaux ?

Opération dépollution avec Project Rescue Ocean et l'ASBH à 14h à Béziers.



Les panneaux solaires oui, mais au-dessus d'un bassin de rétention.

C'est une première en Occitanie. 10 000 cadrans sont installés sur une ZAC de 6 hectares à Béziers.



Trop de contraventions !

150 Neffiessois ont signé une pétition contre les PV à répétition.