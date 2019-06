Edition locale du mercredi 5 juin 2019

Les titres de l'actualité locale.



Les inscriptions pour le prix de la très petite entreprise sont ouvertes, un prix qui récompensent les chefs d'entreprises en fonction de plusieurs critères.



Montpellier 9ème ville la plus embouteillée de France, juste derrière Toulon et Toulouse.



L'Hérault est le département le plus touristique d'Occitanie, 4 millions de touristes sont venus dans notre département en 2018.