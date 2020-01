Edition locale du mercredi 8 janvier 2019

Les titres du jour :



La moitié des TER et TGV en Occitanie.

Les rails encore perturbés au 35e jour de grève. Demain, grosse journée de mobilisation. Les bus et tramways seront aussi impactés à Montpellier et Béziers.



STOP au béton.

50 riverains de Saint Clément de Rivière ont déposé un recours hier devant le tribunal de Montpellier, contre le projet Oxylane porté par Decathlon.



"La mer commence ici".

C'est l'écriteau métallique installé près des bouches d'égoût, à Marseillan et Mèze, pour lutter contre la pollution des mégots.