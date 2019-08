Edition locale du vendredi 16 août 2019

Les titres :



L'Hérault face aux flammes.

Des centaines d'hectares de garrigue réduites en cendres. Les conséquences, les moyens utilisés et les gestes à adopter.



Si vous avez la plume facile, et que vous habitez en Occitanie.

Vous pouvez participer au prix littéraire le Prix Joseph, et envoyer votre ouvrage avant le 20 septembre.



Des dizaines de montres, bijoux et ordinateurs cherchent leur propriétaire.

Les gendarmes de l'Hérault restituent plus de 200 objets volés.