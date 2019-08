Edition locale du vendredi 2 août 2019

Les titres :



Orange aujourd'hui et noir demain sur les routes de France !

Patience si vous prenez le volant ce weekend. Entre 8 et 10 millions de véhicules sont attendus sur les grands axes.



Blanc, rosé, rouge. Nos vignes sont celles qui produisent le plus de vin en France. Les Estivales sont l'occasion de découvrir ce patrimoine.



Vous aurez des étoiles dans les yeux ce weekend.

La Nuit des Etoiles c'est les 2,3 et 4 août.