Edition locale du vendredi 28 juin 2019

Les titres du jour :



L'Hérault rougit à vue d'oeil.

Vigilance rouge canicule ! C'est une première historique. 45 degrés au plus chaud.



Des mesures de prévention sont mises en place pour les plus fragiles.

Mais que faire à notre échelle pour aider les SDF ? Les réponses du président de l'association Les femmes invisibles, Imad Attamimi.



Des bus qui se mettent au vert.

33 bus vont rouler au gaz naturel, dès lundi à Béziers. Moyen de transport moins polluant, et moins bruyant.