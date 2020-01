Edition locale du vendredi 31 janvier 2020

Les titres :



Sète, Béziers, Lézignan la Cèbe ou Saint Thibéry.

Le journal régional Ma Région publie son édition de février. Avec un zoom sur l’Hérault et nos villages. Le directeur de publication du magazine nous en dit plus.



Huitres et moules à nouveau dans vos assiettes.

A Mèze et Marseillan. Le préfet ré-autorise la récolte et la vente de coquillages sur cette zone. Les derniers résultats microbiologiques sont favorables.



Quels métiers ne vous font pas de l’œil ?

13 000 à 14 000 postes libres en Occitanie, faute de main d’œuvre. Un paradoxe, alors que notre région est parmi celles avec le plus fort taux de chômage en France.