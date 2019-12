Edition locale du vendredi 6 décembre 2019

Les titres :



Un jeudi noir et un vendredi gris.

La grève a mobilisé 806 000 personnes hier en France. 25 000 dans l'Hérault. C'est encore perturbé aujourd'hui surtout sur les rails SNCF.



Est-ce que vous connaissez le "job truck" ?

Ce camion s'installe en ville pour recruter. Il sera sur le marché de Clermont l'Hérault mercredi 11 décembre.



1 personne sur 10 a plus de 75 ans en Occitanie.

La région est une des plus vieilles de France. L'Agence Régionale de Santé demande des mesures.