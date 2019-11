Edition locale du vendredi 8 novembre 2019

Les titres du jour :



Sommes-nous des citoyens ou des consommateurs ?

Le 11e Salon de l'Ecologie vient de s'achever. Retour sur la table ronde "'Environnement et lobbies" avec le maître de conférences en économie Benoît Prévot.



L'Occitanie 2eme région la plus touchée par le chômage.

Résultat du rapport annuel du Secours Catholique sur la pauvreté paru hier.



Un weekend sportif.

Du ballon ovale aux voiles du bateau Made in Midi.