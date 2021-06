Amis auditeurs bonjour et soyez les bienvenus sur RCF Touraine dans le mag des associations. En ce mardi matin, nous allons parler animaux et découvrir l’Education Canine de Ballan-Miré. Pour en parler, nous accueillons Patrick Dallière et nous allons notamment voir avec lui les missions de cette structure effectuant l’amélioration, la promotion des races et l’éducation des chiens dans notre département. On se retrouve tout de suite avec notre invité !