Education et communication

Ce mercredi 24 février 2021, retrouvez au micro de Camille COLLOCH, animatrice de l'émission "Ondes actives", l'émission de la Jeune chambre économique de Tours 2 invités :

Laurence de Closets, éducatrice Montessori et auteur du livre « Le Secret de l’enfant » ainsi que Pauline Bonnefous, étudiante en 2ème année à l'école supérieure de communication et d'audiovisuel Le Cercle digital. Comment comprendre son enfant à tout âge, l'accompagner au mieux pour se réaliser ? Comment un livre et ses ateliers sont-ils promus grâce à des étudiants en apprentissage ?