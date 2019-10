Eduquer à l'environnement et à la nature

Une mission essentielle de France Nature Environnement



Dans la Loire comme ailleurs, la compréhension de l'humain dans son l'environnement naturel et l'éducation à ce que l'on peut nommer une éco-citoyenneté sont fondamentales pour les associations France-Nature-Environnement.

Tel est l'objet de l'échange entre Vincent Berthet et ses deux invités, membres de l'équipe de FNE 42.

Rendez-vous avec la nature : une émission mensuelle réalisée en partenariat avec France Nature Environnement 42.



invités : Fabien Bonnissol, chargé de mission Education à l'environnement et à la nature et Kévin Marie-Louise, chargé de la médiation homme-nature et de la médiation scientifique, tous deux deux de France Nature Environnement Loire