UEM fournisseur d'électricité et de gaz basé à Metz, et sa filiale Efluid, participent à la modernisation du compteur Linky.



Enedis qui gère le réseau d'électricité en France a choisi la société messine Efluid, pour améliorer son système de gestion clientèle et de facturation.

Le logiciel Efluid permet à Enedis de gérer plus de 30 millions de compteurs Linky.



3 questions à Stéphane KILBERTUS, Directeur Commercial d’Efluid, et Directeur Général Adjoint d’UEM à Metz.