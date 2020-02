Eglise Ste Bernadette d'Angoulême

En novembre dernier Mgr Gosselin à célébré une dernière messe à l'église Ste Bernadette, près du lycée Margueritte de Valois, dans le quartier de la grand Fond à Angoulême. Qu'a été et que va devenir ce lieu de culte très sensible encore aujourd'hui dans le coeur de nombreuses personnes ? Pour évoquer ce sujet , je vous invite à me suivre dans la visite de cette endroit et d'évoquer avec mes invités l'histoire et une ébauche du devenir de cette église.

Au Micro: Le père Laurent Maurin

Le père Benoit Leconte

Soeurs Anne Marie et Bernadette

Messieurs Gérard Dumas et Dominique Janot

Monsieur Jacques Marot et trois choristes