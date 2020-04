EHPADS et COVID19 - Michel Billé

Invité : Michel Billé, sociologue, et président national de l'Union nationale des instances de coordination, offices et réseaux des personnes âgées



Le coronavirus sévit dans les EHPADS, l’occasion de s’interroger sur le soin à apporter à ces personnes en particulier





Journal régional (Par Erica Walter)





Chroniques :



Regard éditorial : Bilan historique sur le pontificat de Benoît XVI (Par Gwenaël Lamarque)



Cinéma : Série "Westworld" de Lisa Joy et Jonathan Nolan (Par Valérie Restoin)



Jardinage : Que planter en ce moment dans mon potager? (Par Dorothée Falières)



Livres jeunesse : "Le marchand de bonheur" de Davide Cali et Marco Soma aux éditions Sarbacane (Par Madeleine Varaigne)





Chanson :

Luis Mariano / C’est magnifique