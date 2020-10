Election Américaine, présentation des deux camps Démocrate et Républicain

Ce matin on s’intéresse au États Unis moins de 10 jours de l’élection américaine du 3 novembre, entre Donald Trump et Joe Biden. Les sondages donnent le candidat démocrate en tête mais en 2016, Donald Trump avait fait son retard dans les derniers jours de la campagne.

Alors comment sera élu le futur président des Etats Unis ? Quelles sont les grandes lignes des programmes ? On fait le point avec Eric Teetsov, le représentant du parti démocrate à Bordeaux enregistré depuis Chicago.