Elections départementales en Gironde : le Rassemblement National présente des listes "renouvelées et ouvertes"

La secrétaire départementale Edwige Diaz présente des listes "renouvelées et plus ouvertes". Renouvelée car des nouveaux militants sont venus rejoindre les rangs du parti nationaliste, qui compte 2000 adhérents en Gironde. "De nombreux candidats sont des militants récents", explique Edwige Diaz. Par rapport aux précédentes élections, on notera l’ouverture des candidatures à des personnalités non encartées au Rassemblement National. Cela concerne deux cantons : celui de l’Estuaire et celui du nord Gironde. Dans ce cernier canton, la candidate Edwige Diaz s’allie au maire divers gauche de Gauriaguet, Alain Montangon.

"On se bat tous les deux pour la même cause, c'est à dire le désenclavement de notre canton très rural, pour le retour des entreprises et pour l'emploi. Nos projets de territoires étaient très convergents, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de partir ensemble dans ce canton."

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Côté programme : le parti de Marine le Pen défend la localisme, le désenclavement via le développement du réseau routier, le retour du grand contournement et la solidarité. Mais l’élu du nord Gironde est opposée au revenu de base défendu par le président sortant.

"Nous voulons une vraie politique de justice sociale... Nous disons oui au social, à la solidarité mais non à l'assistanat."

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La candidate du Rassemblement National porte d’ailleurs deux candidatures, elle est aussi tête de liste pour les élections régionales en Nouvelle Aquitaine. Le mouvement est porté par un vent favorable en ce moment puisqu'un récent sondage IFOP classe Edwige Diaz 2ème aux élections régionales, au coude à coude avec le président sortant, Alain Rousset.