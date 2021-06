Élections départementales et régionales : comment ça marche ?

« Cette élection régionale va servir de test pour l’élection présidentielle de 2022 » François Laval, directeur de Sciences Po Nancy



Les élections régionales et départementales approchent. Le premier tour, c’est dimanche. Elles fonctionnent à deux tours, avec plusieurs listes. Pour les élections régionales, cette fois-ci, il y a neuf listes de différents partis : de gauche, d’écologie, mais aussi du Rassemblement National ou encore des Républicains. Les membres de ces listes deviendront conseillers régionaux, s’ils récoltent plus de 10% des voix au premier tour et qu’il y a un deuxième tour. Si une liste récolte 50% des suffrages au premier tour, alors il remporte directement 25% des sièges. Les autres partis ayant fait au moins 5%, siégeront à l’opposition. Pour les départementales, cela se divise en cantons. Vous élisez un binôme à côté de chez vous, un homme et une femme, qui deviendront conseillers départementaux. C’est un suffrage qui peut paraître complexe. Pour nous aider à y voir plus clair : le directeur du campus de sciences politiques à Nancy, François Laval.