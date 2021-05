Elections départementales : Europe écologie les verts fait cavalier seul à Talence (Gironde)

Si les écologistes ont choisi de faire alliance avec la liste du président sortant Gironde en Commun sur 9 cantons, ou avec La France Insoumise sur le canton de Créon, il a choisi de partir seul dans 5 cantons : Andernos (avec un membre de la société civile), Gujan mestras, Mérignac I, Mérignac II et Talence.

Dans ce dernier canton, qui comprend la ville de Talence et une partie de Bègles, les écologistes n’ont pas trouvé de terrain d’entente avec la majorité PS. Maud Dumont part avec Bruno Béziade, tous deux EELV.

"Le parti socialiste n'a pas voulu nous proposer de places de titulaires, alors que je pense que les électeurs ont envie d'avoir des candidats écolos pour aller plus loin dans l'écologie et la justice sociale", estime Maud Dumont.

Europe écologie veut être plus offensif pour classer des zones sensibles. Lieu de clivage avec le PS, la déviation du Taillan Médoc qui est "une nouvelle route départementale placée sur une nappe phréatique très fragile". "On a la capacité de doubler les espaces naturels sensibles... On veut vraiment aller plus loin et peser".

Actuellement 3 écologistes sont conseillers départementaux :

Anne-Laure Fabre Nadler (Créon), qui ne se représente pas

Laure Curvale (Pessac II) qui se représente sur le canton de Pessac I

Stéphane Saubusse (les portes du Médoc), qui n'est plus soutenu par EELV. Il part donc en écologiste idépendant, allié à La France Insoumise sur son canton.