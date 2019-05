Élections Européennes: 2 ligériennes parmi les députés

L'actualité de la semaine, dans notre région deux députées ont été élus, l'Angevine Catherine Chabaud et Valérie Hayer, une Mayennaise. On est avec ces deux femmes dans cet hebdo région.

Dans “rencontre avec” nous parlerons cette semaine d’une étude sur les sans-abri. Une actualité qui fait écho à un projet de loi examiné par l’Assemblée il y a un mois.

Dans “l'initiative de la semaine” nous parlons de Solidarité paysans 72. L’association qui a reçu un prix dernièrement.

La pause spirituelle nous la ferons en Anjou avec les églises contemporaines qui vieillissent et certains qui s'enlaidissent.

Et enfin, nous irons dans les cinémas, avec un dispositif nommé: ciné-ma-différence. Une initiative déjà présente dans beaucoup de nos villes de notre département.