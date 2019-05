Elections européennes : tout savoir sur le vote

Première condition pour participer au scrutin, évidemment : être âgé de 18 ans et plus et de nationalité française. La seconde : être inscrit sur la liste électorale de sa commune (date limite des inscriptions fixée au 31 mars). Les ressortissants d’un pays de l’UE qui habitent en France peuvent eux aussi voter. Il vous faut aussi « jouir de vos droits civils et politiques ».

Le scrutin

Les Français éliront dimanche 79 députés sur les 751 que compte au total le Parlement Européen, avec 34 listes. Il s’agit d’un suffrage universel direct à un seul tour, contrairement aux élections municipales ou présidentielles.

Les élections auront lieu le samedi 25 mai pour les Français des îles des Caraïbes et du continent américain. La France ne sera pas la première à s’exprimer : la Grande-Bretagne vote le 23 mai comme les Pays-Bas, le lendemain ce seront l’Irlande, la République Tchèque… et le 25, Malte, la Slovaquie et la Lettonie.

L’attribution des sièges aux partis s’effectuera en fonction du nombre de voix pour les listes ayant réuni plus de 5% des suffrages exprimés et de la place de chaque candidat sur cette liste. Les députés exerceront un mandat de 5 ans. Les euro-circonscriptions disparaissent cette année au profit de listes nationales.

Comment voter ?

Bon à savoir : la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. Il vous faudra cependant vous munir d’un justificatif d’identité : carte d’identité, passeport, carte vitale ou même permis de chasse ! La carte d’identité et le passeport peuvent être périmés s’ils le sont depuis moins de 5 ans.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes de 8 à 18h sur le territoire métropolitain. Parfois, l’heure de clôture pourra être repoussée à 20h.

Le vote par e-mail ou le vote en ligne ne sont pas autorisés en France. Pour ce qui est des procurations, en théorie la démarche peut s’effectuer jusqu’à la veille, voire le jour même du vote. Toutefois, il faut prendre en compte le délai d’acheminement vers la mairie, aussi il est conseillé de s’y prendre à l’avance ! De plus, vous pouvez vous présenter au vote personnellement même si vous avez donné procuration, à condition d’arriver au bureau de vote avant votre mandataire.

Soyez prévoyant !

Attention, certaines listes, faute de moyens n’ont pas pu imprimer suffisamment de bulletins pour l’ensemble du territoire. Aussi, pour les « petits candidats », il faut parfois imprimer son bulletin de vote chez soi ! L’impression est réglementée (format horizontal A4, une seule couleur sur papier blanc…), des bulletins types peuvent être téléchargés sur les sites des partis concernés (le Parti Pirate par exemple, ou Evolution Citoyenne).

Les précisions de Damien Gouy-Perret, directeur de cabinet du maire du 6ème arrondissement de Lyon :



Pas besoin d’une page blanche : l’enveloppe vide comptera comme vote blanc.