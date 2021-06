Élections régionales, le débat d'entre deux tours en Centre Val de Loire

Les invités candidats :



Carole Canette,

Actuellement troisième vice-présidente à la Métropole d’Orléans, mairesse de Fleury les Aubray

représentante de la liste de François Bonneau le Président socialiste sortant.



Marc Fesneau,

Ministre, candidat MODEM et majorité présidentielle



Florent Montilleau, Numéro 2 dans le Loiret pour la liste Les Républicains menée par Nicolas Forissier élu au Conseil Régional, à la Métropole d’Orléans … et premier adjoint à la mairie d’Orléans.



Mathilde Paris élue d’opposition à la Région pour le Rassemblement National et représentante ce soir d’Aleksandar Nikolic.







Rappel des résultats du premier tour :



François Bonneau arrive en tête avec 24.81 % des voix,

Alexandar Nikolic deuxième avec 22.24 %,

Nicolas Forissier troisième avec 18.82 %,

et en quatrième position Marc Fesneau a récolté 16.65 % des suffrages.



L'ABSTENTION



Dans le Loir-et-Cher et l'Indre les citoyens se sont abstenus à 64%,

l’Indre-et-Loire obtient la palme de la plus faible participation, avec une moyenne de 69%, l’Eure et Loir est à 68 % et le Loiret à 67 %.