Élections régionales, le débat d'entre deux tours en Centre Val de Loire

Logement : aider les foyers « monosalaires » (qu’ils soient jeunes célibataires, familles monoparentales, ou familles nombreuses), qui sont considérés comme locataires « à risque » par les propriétaires.



Réformer les normes et indicateurs du « mal logement » en fonction du nombre d’occupants, imposer un pourcentage minimum de grands logements, et développer des services comme l’Assistance Logement pour les Familles.



Aidants familiaux et dépendance : En prolongement de la prise en compte de la dépendance, développer l’assistance aux anciens pour leur permettre de rester le plus longtemps possible chez eux, et faciliter le soutien des personnes dépendantes par la famille.



Développer les soins palliatifs, en même temps que la mise en place d’une charte dans les hôpitaux pour le respect de la vie humaine jusqu’à la mort naturelle.



Carte Famille Nombreuse : exiger un meilleur cahier des charges, pour en rendre les avantages plus accessibles aux familles (calendrier, horaires, préavis de réservation, voyages simultanés, …). Prolonger ces avantages tant que les enfants sont à charge fiscalement. Y associer un « chèque culture ».



Conditionner les subventions aux associations au respect intégral de la dignité humaine.



Transport : veiller à ce que les mesures incitatives ou coercitives pour les voitures particulières ne soient pas pénalisantes pour les familles (pondérer par le nombre de places à bord, voire le nombre d’occupants du foyer de l’acheteur).



Gestion des déchets : la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit prendre en compte la réalité familiale. La facturation au volume ou au poids risque d’être très pénalisante pour les familles.