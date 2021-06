Elections régionales : vos candidats

Candidat du rassemblement écologiste et social EELV PACA, Jean-Laurent Félizia annonce que le front républicain n'est plus automatique. Cette union des gauches pourrait être décisive au second tour dans le cas ou elle devrait départager Renaud Muselier de Thierry Mariani.



Candidat pour le Rassemblement National en région Provence Alpes et Côte d'Azur, Thierry Mariani aborde sur la sécurité ferroviaire, le loup des Alpes et les éoliennes.



Chef de file de Oui La Provence, Hervé Guerréra rassemble autour de lui écologistes, acteurs culturels ou encore syndicalistes autour d'une liste sans logo politique dont l'un des objectif est la promotion des langues locales.



Isabelle Bonnet, candidate de Lutte Ouvrière, veut faire entendre les intérêts des travailleurs. Selon elle le monde financier n'a pas été touché pr la crise et laisse derrière lui les ouvriers.



Valérie Laupies présente la liste ZOU, qui selon elle s'inscrit réellement dans la lignée du camp "National", au contraire de Thierry Mariani dont elle rappelle l'origine : Les Républicains.



Initialement avec EELV PACA Jean-Marc Governatori a souhaité porté une liste 100% écologiste et s'éloigner d'une union écologiste-gauche. Il aborde la rénovation énergétique, l'économie circulaire et les volontés politiques à l'oeuvre.

Note de la rédaction : la liste Un nôtre monde a été invitée à s'exprimer à l'antenne de Dialogue RCF mais n'a pas donné suite.