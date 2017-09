171 sièges seront renouvelés au Sénat, sur les 348 que compte la Haute Assemblée, le 24 septembre 2017. Les sénateurs seront élus pour six ans. Explications et détails par Pierre Mathiot.

Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans. Le 24 septembre 2017, 171 sièges seront à pourvoir, que se disputeront 1971 candidats.

Les électeurs sont élus au suffrage universel indirect par 160 000 grands électeurs : députés et sénateurs de la circonscription, conseillers régionaux et départementaux et délégués des conseillers municipaux.

Pierre Mathiot, politologue et professeur à Sciences Po Lille, décrypte l'élection durant quinze jours, pour RCF.