Electriciens sans Frontières de retour d'une mission au Sénégal

Une mission humanitaire emmenée par Electriciens sans Frontières s’est rendue récemment au Siné Saloum, une région du Sénégal. Charlotte Boyé, qui travaille chez Enedis à Brest et trois bénévoles ont expertisé les installations de postes de santé et d’écoles, et fait des recommandations. Un magazine de Christophe Pluchon.



