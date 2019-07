Elian Barbier bénévole du MRJC, en camp national en Meurthe-et-Moselle

150 jeunes lycéens de toute la France sont réunis actuellement à Pierre-la-Treiche, pour expérimenter jusqu'au 26 juillet 2019 la vie en collectif, et s’interroger sur les dynamiques du monde rural.



Avec une question centrale : Quels leviers pour un rural plus vivant et plus solidaire ? Entretien avec Elian Barbier, Bénévole du MRJC Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne joint par Nicolas DUFOUR RCF Lorraine Nancy.