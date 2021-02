Eliot : grandir à Porquerolles au contact de la nature 2/2

Eliot a 15 ans. Il est allé à l’école sur l’île et a grandi au contact de la nature en cultivant une passion pour la pêche, les fonds marins, l’ornithologie et plus globalement la faune et la flore. Passion transmise par ses parents qu’il entretient et développe avec un émerveillement palpable et communicatif.

Il connaît l’île et les poissons qui peuplent ses fonds comme sa poche. Sensibilisé aux problématiques environnementales, il participe à sa préservation.

Il nous raconte à quoi ressemble la vie d’un adolescent sur l’île, les parties de pêche avec ses copains, les traversées quotidiennes pour se rendre au collège et à ses activités sportives.

Embarquez avec Eliot pour un cours accéléré et passionnant en matière de faune sous-marine.