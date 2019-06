Elise Lemercier pour Minute Papillon et David Bellec - Lyon City Demain 3/10

© LCD 2019_Minute Papillon_Alt.Urbaine et Ateliers (DE)concertants

Focus sur la 4e édition du festival Lyon City Demain : un festival d'architecture urbaine pour mieux vivre dans le quartier de Perrache. Un événement gratuit et grand public du 20 au 25 juin

Pour ce troisième épisode du feuilleton consacré au festival d’architecture urbaine à Lyon, nous nous penchons sur le thème de l’attente et de la temporalité en gare. Elise Lemercier présente son projet Minute Papillon, réalisé en collaboration avec les ateliers Alt. Urbaine, et Atelier [Dé]concertants. Une installation interactive en cinq points étapes, et David Bellec nous parle de son belvédère sur les travaux de la gare.

Le festival Lyon City Demain revient cette année pour une 4e édition consacrée aux abords de la gare de Perrache. Depuis 6 ans déjà, le festival rassemble les idées architecturales permettant le "mieux vivre à Lyon". En place du 20 au 25 juin 2019, l’exposition proposera aux Lyonnais ainsi qu’aux 100 000 voyageurs quotidiens de changer de regard sur ce quartier longtemps délaissé.



RCF Lyon, partenaire du festival, vous invite à découvrir plus en détails les 10 projets architecturaux sélectionnés pour l’occasion. Du 5 au 19 juin, Marie Leynaud reçoit dans son émission M comme Midi, un architecte venu nous parler de ses idées pour transformer le territoire. Le rendez-vous est fixé tous les jours à 11h45.



Au travers d’animations, de conférences ou encore d’aménagement urbains, Lyon City Demain se donne pour mission de réinventer le paysage, en transformant le mobilier vétuste. Vous pouvez ainsi déambuler entre le campement sonore proposé par LALCA, le jeu d’échec grandeur nature, imaginé par le cabinet d’architecte S’il Te Plait, ou bien débattre sur les nouvelles énergies urbaines avec le CNR.