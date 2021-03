ELP contre le harcelement scolaire

L’école, terreau du harcèlement des jeunes Français. Trois victimes sur quatre sont harcelées dans l’univers scolaire ou sur les réseaux sociaux. Plus de dix jours après la mort d’Alisha, 14 ans, harcelée, puis frappée et poussée dans la Seine par deux élèves de sa classe, on parle de ce fléau à travers le prisme de la culture dans près de chez nous.