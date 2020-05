Elsa Pallot,responsable éditions Cheyne éditeur et des lectures sous l'arbre

Chez Cheyne éditeur c'est un peu la tristesse puisque, créateurs des "Lectures sous l'arbre", ils viennent de décider d'annuler cet événement essentiel chaque été, autour des livre set des éditeurs.

Et tout cela dans un cadre très bucolique à une soixantaine kms de Saint-Etienne.

Elsa Pallot est responsable avec Benoît Reiss, de cette maison d’édition fondée en 1980 par Jean-François Manier et Martine Mellinette. Spécialisé dans l’édition de littérature et de poésie.

Elle nous promet tout de même des rencontres pour fin octobre.