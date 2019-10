ELUCID, accompagner les victimes de violences discriminatoires - Marik Fetouh

Invité : Marik Fetouh, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l'égalité, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations

La ville de Bordeaux vient de créer un réseau d’accès aux droits et de soutien aux victimes de discriminations et de violences : “ELUCID, Ensemble LUttons Contre les Inégalités et les Discriminations". Il permet de faciliter les dépôts de plaintes notamment grâce à un numéro dédié, le 05 56 10 20 10, et une adresse mail, elucid@mairie-bordeaux.fr

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : L'affaire Dupont de Ligonnès, emblème de nos sociétés actuelles (Par François Hervouet)

Livre religieux : “Les catholiques en France de 1789 à nos jours", de Denis Pelletier, aux éditions Albin Michel (Par Arnaud de Gail)

Sport : Survol du basket en Nouvelle-Aquitaine (Par Françoise Ladouès)

Philosophie : Stoïque ou stoïcien? (Par Patrick Rödel)

Chanson :

Les voyages en train / Grand Corps Malade

En concert vendredi 18 octobre à 20h45, à la salle Bocapole de Bressuire (79)