ELUCID : un réseau d'aide contre les discriminations

Bordeaux vient de créer un réseau d'aide aux victimes de discriminations et de violences : son nom: élucid où « Ensemble Luttons Contre les Inégalités et les Discriminations ».

La ville de Bordeaux vient de créer un réseau d’accès aux droits et de soutien des victimes de discriminations et violences, baptisé "ELUCID". Il doit permettre un accès simplifié aux réseaux d'aides pour ces victimes.

Les discriminations et violences débouchant encore rarement sur des plaintes et encore moins des condamnations, ce réseau entend lutter contre ce phénomène.

On écoute Marik Fetouh, adjoint chargé de l'égalité, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations.

Le réseau ELUCID est joignable au 05 56 10 20 10 ou sur elucid@mairie-bordeaux.fr