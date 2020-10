Emile Friant: La Toussaint 1888

Emile Friant (1863-1932) est né à Dieuze en Moselle. Après la guerre de 1870 et l’annexion d’une partie de l’Alsace et de la Moselle à l’Allemagne, il opte pour la France et s’installe à Nancy, participant au tout nouveau rayonnement artistique et culturel de la ville. Il obtient le second prix de Rome en 1883 pour son tableau La Toussaint et s’éprend de l’Orient au cours de trois voyages en Afrique du Nord entre 1886 et 1892.