Emilie HILT session BAFA 2019 à la maison diocésaine de Metz

Emilie HILT, animatrice laîque en pastorale et présidente de l'association FRAT57, nous présente la 4è session d'approfondissement BAFA qui se tiendra du mardi 27 août au dimanche 1er septembre 2019 à Metz.



Thème retenu cette année : "Animer un mini camp de vacances et séjours itinérants". Une occasion pour les stagiaires de relire leurs stages pratiques, et d'approfondir leurs acquis.