Emission du vendredi 10 janvier 2020

Mgr Pierre Marie Carré sera notre premier invité pour parler Voeux 202 et un regard sur l'actualité Nationale et Internationale



48 h de cénacle conjugal. C'est le temps fort proposé aux couples du 7 au 9 février prochain par la communion Priscille et Aquila. Geneviève et Michel Voisin organisateurs de l'événement sont au micro de Marie Olivares.



"L’œcuménisme de l’Abbé Couturier à nos jours". C'est le thème de la conférence qui sera animée par Anne-Noëlle Clément, directrice du Centre d'Unité Chrétienne de Lyon, ce vendredi 17 janvier à 18h30, à la Villa Maguelone à Montpellier. Cette conférence sera précédée d'un temps de prière, à 18h.