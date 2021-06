Emission du Vendredi 11 Juin 2021 : Confirmations, Pélerinage à Lourdes

Mgr Pierre Marie Carré, archevêque du diocèse parcourt les routes du département pour y célébrer les confirmations, mais qu'en est-il du parcours des jeunes et des adultes qui ont choisi ce sacrement ?



Du 14 au 18 juillet, le diocèse de Montpellier organise le pèlerinage de lourdes. une reprise après un an compliqué à cause de la crise sanitaire.



L'association 100 pour 1 créé par la paroisse de Bézier vient en aide aux familles à la rue. cette semaine une famille albanaise a pu bénéficier de la solidarité des paroissiens du Bitterois.

Pour en parler nous recevons le Père Bernard Boissezon, curé de la paroisse de Beziers.