Emission du Vendredi 12 février 2021

- Le Père Gérard Blayac vicaire général du diocèse nous parle de l'actualité avec le décès d'Emmanuel Roques, Père abbé de l’Abbaye d’En Calcat et le début du Carême période de 40 jours, du mercredi des Cendres 17 février au dimanche de Pâques 4 avril. Le Peuple de Dieu invité à se recentrer sur soi et se tourner vers les autres et Dieu en se convertissant d'un cœur pur. Les catholiques sont invités à prier, partager et jeûner.



- Le temps du carême approche, et pour se préparer à la venue de Pâques durant ces 40 jours, le diocèse de Montpellier vous propose, au travers de vidéo et de lecture, des temps de prière et de réflexion.

Pour en parler, Guillaume Dominguez reçoit Marie Jacqmin directrice de la communication du Diocèse et Simon Juan responsable de la pastorale Liturgique et Sacramentel.



- Dimanche, nous serons le 14 février, jour de la Saint-Valentin. À cette occasion, une messe sera célébrée en l'église Don Bosco à 11 h, présidée par Monseigneur Guellec. À la fin de la célébration, les couples qui le souhaitent pourront recevoir une bénédiction particulière. Nous recevons frère Arnaud Blunat, dominicain, pour nous présenter cet évènement.