Emission du Vendredi 14 Mai 2021 : L'actualité du diocése

La célébration de l' Ascension, fêtée quarante jours après Pâques, est la montée de jésus à la droite du Dieu son père. Mgr Alain Guellec nous présente le sens de ce jour particulier et le temps pascal qui se poursuit jusquà la Pentecôte.



Le frère dominicain à Montpellier et ancien prieure Rémy Bergeret s'est éteint.

Né le 30 avril 1955 à Beaune, il avait fait profession en septembre 1980 et avait été ordonné prêtre en juin 1985. Supérieur de la maison Saint Guillaume Courtet de la Réunion puis prieur de notre couvent des dominicains à Montpellier, engagé dans bien des apostolats et des services. Frère Arnaud Blunat se souvient



L'économe diocesain Etienne de Joigny nous parle des legs. Qu'est qu'un leg ? Comment decide t-on un leg ? quel est le sens de leguer à l' Eglise?



Arts sacrés : objets et vêtements liturgiques

La PRTL propose une journée de formation sur le thème : "Art sacré : objets et vêtements liturgiques" qui se déroule le samedi 29 mai de 9h à 17h, à la collégiale Saint Jean, à Pézenas. Inscription ouverte jusqu'au 22 mai à l'adresse suivante : contactprtl34@yahoo.fr