Emission du Vendredi 16 Avril 2021

Dans l'Hérault, les cultures ont paye un lourd tribut par le gel de la semaine passée et qui est toujours d'actualité. Comme le rappel, le Père Gérard Blayax l'Église diocésaine soutient la filière agricole dans son ensemble pour cet épisode qui vient s'ajouter au contexte de crise sanitaire



Les bons, les brutes et les truands...

Ce sont les noms pris par 6 montpelliérains, anciens de la Maisonnée, pour leur inscription au 4L Trophy 2022.

Au programme, 6000 kms à travers l'Espagne et le désert marocain au profit de l'association "les enfants du désert".

Nous en parlons avec Clément Caucat, Elie Maurer et Roch Duhil de Bénazé.



Inscrivez vous pour venir fleurir vos parroisses.

une journée en nature pour cueillir composer et présenter vos bouquets et proposer le 8 Mai prochain par Fleurir en Liturgie.

Les détails avec Anne Vialat et Christine Alverhne membre de Fleurir en liturgie pour le diocèse de Montpellier.