Emission du Vendredi 16 Octobre 2020

- Réactions de Mgr Alain Guellec suite aux nouvelles mesures prises par le président de la République pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et qui concerne l'Agglomération de Montpellier. Et peut-on garder l'espérance avec cette situation actuelle ?



- La semaine missionnaire mondiale se tient jusqu'à dimanche 18 octobre. Cette année sur le thème "Me voici envoie moi" tiré du Livre d'Isaie, chapitre 6, verset 8. Toute cette semaine est utile pour s'informer sur les communautés chrétiennes. Père Jean Michel Paluku est responsable diocésain de la coopération missionnaire.





- Que fait on cet automne pour notre couple ? La communauté du Chemin neuf anime toute l'année des semaines Cana pour les couples qui veulent prendre du temps à deux pour se retrouver. La prochaine session se tient à Marseille les 7 et 8 novembre. On déroule le programme sur place, mais aussi l'état des lieux des événements chez nous dans l'Hérault. Marie Agnès Caucat est responsable de la Communauté du Chemin neuf dans l'Hérault.