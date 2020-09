Emission du Vendredi 18 Septembre 2020

Le Père Gérard Blayac est notre premier invité et en vue d'une ordination de diacre permanent, il sera question du ministère" lectorat et à l’acolytat".



Guy Cathébras, diacre et nouveau délégué diocésain au diaconat permanent nous détaillera les étapes pour être ordonné Diacre et le déroulement de cette célébration particulière pour recevoir cette institution " lectorat et à l’acolytat".



Jea-Marie Durand, Délégué Diocésain a l'écologie intégrale du diocèse de Montpellier s'entretient avec Guillaume Dominguez pour une action dans le cadre du Word clean up day avec l'église !

Grâce a la paroisse de Castelnau le Lez. Demain matin samedi à 10h pour venir nettoyez les bords du lez pour cette journée mondiale du ramassage des déchets. Une mission qui s'inscrit aussi dans les devoirs de l'église comme nous l'explique.