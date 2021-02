Emission du Vendredi 19 février 2021

-Mgr Alain Guellec nous introduit à la période de Carême qui s'ouvre et nous propose une réflexion et un temps d'enseignement sur la "Prière" avec le Mercredi des Cendres.



- L'éducation est au coeur des préoccupations gouvernementales en cette période de crise.

Pour en parler Guillaume Dominguez accueille Jean-Marc Aphaule, délégué épiscopal et directeur de l' Enseignement Catholique.



Le 6 mars prochain, la journée des fiancés et des futurs mariés aura lieu, cette fois, en digital. Les activités seront réparties du vendredi soir au samedi. C'est l'occasion de questionner le sens du mariage chrétien, avec Magalie et Patrice Maurizot, mariés depuis 25 ans, et responsable de l'équipe de préparation de cette journée, au micro de Domitille Courtemanche.

Pour vous inscrire à cette journée, il suffit d'envoyer un mail sur jdf@diocese34.fr