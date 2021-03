Emission du Vendredi 19 Mars 2021

- Mgr Pierre Marie Carré nous présente et détaille l'Évangile de ce dimanche et avant, il nous parle du COVID-19, un après. Que doit-on retenir de cette forte expérience.



- Mgr Alain Guellec parle du combat de la prière. À la suite de ce texte, nous méditerons en chant avec Simon Juan



- Les acteurs de la vie du diocèse de Montpellier se sont rassemblé cette semaine pour imaginer l’Église de demain.

3 seissons de 2 jours sous forme de séminaire réunissent prêtre, laïc, et diacre.

Nous en parlons avec Blandine Coste, responsable des ressources humaines de l'association diocésaine de Montpellier



- Faire entrer l’Église dans l'aire numérique.

c'est la volonté et le rôle des tisserands, bénévoles du diocèse de Montpellier en charge de la gestion internet.

le 26 mars prochain de 10h30 à midi, ils organisent une Visio conférence pour permettre à tous les acteurs du diocèse de s'approprier les outils numériques.