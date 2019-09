Emission du vendredi 20 septembre 2019

Dans les Nouvelles du diocése cette semaine :



- Père Gérard Blayac nous présente l' organisation dans le diocése de Montpellier depuis l' arrivée de Mgr Alain Guellec.



- La pédagogie "Mess'Aje" fête ses 1 an, et continue à être proposée cette année par l'Ecole régionale de Formation à la catéchèse des adultes.

Focus sur cette formation avec Chantal Dassié, co-responsable de l'Ecole régionale de formation à la catéchèse des adultes est l'invitée d' Anna Etchbarne (Aude et Hérault).



Si vous voulez rejoindre le groupe, contactez Chantal Dassié au 07.81.84.17.03 ou Nicole Mignard au 06.42.15.80.47.





- L'église St Cléophas - St Barthélémy et la chapelle St Jacques changent d’appellation dimanche 22 septembre pour fusionner et devenir, en présence de notre archevêque PMC, la "paroisse des disciples d’Emmaüs" .

C'est le fruit d'un long débat interne de 2 ans suite aux orientations pastorales diocésaines de PMC et l'occasion de mettre en place le Projet Pastoral Local pour les années 2020-2025 (PPL)



Frère Jean du Sacré Cœur (Fraternité St Jean de la maisonnée de Montpellier), curé de l'actuelle paroisse St Cléophas au micro de Jean Pierre Phaure.